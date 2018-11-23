Фонд Сороса виступив за нагляд Конгресу над Facebook за спроби дискредитації

ukru
Ексклюзив
07:02 • 27788 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 187326 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 488098 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 473423 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 458939 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 458509 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 329129 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268018 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 525878 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178845 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
7.6 м/с
73 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 94364 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 84575 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 90155 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 81858 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 69952 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 27791 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 443316 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 525878 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 450349 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 399796 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 172643 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 169480 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169901 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 164176 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 167140 перегляди
Актуальне
Фонд Сороса виступив за нагляд Конгресу над Facebook за спроби дискредитації

Фонд Сороса виступив за нагляд Конгресу над Facebook за спроби дискредитації

Київ • УНН

 • 7431 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Фонд “Відкрите суспільство” фінансиста Джорджа Сороса виступив за те, щоб Конгрес США встановив нагляд за корпорацією Facebook за найм консалтингової фірми Definers Public Affairs, яка намагалася дискредитувати критиків цієї корпорації, включаючи самого мільярдера. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.

Видання попросило офіційного представника “Відкритого суспільства” Патріка Гаспарда прокоментувати рішення віце-президента Facebook із суспільних комунікацій Еліота Шрейджа, який покидає свій пост, взяти на себе відповідальність за найм Definers Public Affairs. Шрейдж визнав, що корпорація просила фірму “займатися роботою, пов’язаною з конкурентами”, зазначивши, однак, що з проханням створювати або поширювати фальшиві новини корпорація до неї не зверталася.

“Значить, Facebook вирішує зіпсувати День подяки, визнавши, що керівництво корпорації поставило перед Definers завдання очорнити Джорджа Сороса за те, що він публічно критикував їх бізнес, що вийшов з-під контролю. Вибачте, але для цього потрібно незалежний нагляд з боку Конгресу”, — заявив Гаспард в посланні електронною поштою, отриманому The Wall Street Journal. За словами представника фонду, “Відкрите суспільство” “з гордістю фінансує ряд організацій, стурбованих міццю платформ, масштабом дезінформації та поширення сфабрикованих новин”. “Деякі з цих організацій приєдналися до кампанії „Свобода від Facebook“, хоча наш фонд не платив їм за це”, — додав він.

Нагадуємо, Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39