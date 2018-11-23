Фонд Сороса виступив за нагляд Конгресу над Facebook за спроби дискредитації

Видання попросило офіційного представника “Відкритого суспільства” Патріка Гаспарда прокоментувати рішення віце-президента Facebook із суспільних комунікацій Еліота Шрейджа, який покидає свій пост, взяти на себе відповідальність за найм Definers Public Affairs. Шрейдж визнав, що корпорація просила фірму “займатися роботою, пов’язаною з конкурентами”, зазначивши, однак, що з проханням створювати або поширювати фальшиві новини корпорація до неї не зверталася.

“Значить, Facebook вирішує зіпсувати День подяки, визнавши, що керівництво корпорації поставило перед Definers завдання очорнити Джорджа Сороса за те, що він публічно критикував їх бізнес, що вийшов з-під контролю. Вибачте, але для цього потрібно незалежний нагляд з боку Конгресу”, — заявив Гаспард в посланні електронною поштою, отриманому The Wall Street Journal. За словами представника фонду, “Відкрите суспільство” “з гордістю фінансує ряд організацій, стурбованих міццю платформ, масштабом дезінформації та поширення сфабрикованих новин”. “Деякі з цих організацій приєдналися до кампанії „Свобода від Facebook“, хоча наш фонд не платив їм за це”, — додав він.

Нагадуємо, Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок.