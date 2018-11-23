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Фонд Сороса выступил за надзор Конгресса над Facebook за попытки дискредитации

Фонд Сороса выступил за надзор Конгресса над Facebook за попытки дискредитации

Киев  •  УНН

 • 7430 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Фонд “Открытое общество” финансиста Джорджа Сороса выступил за то, чтобы Конгресс США установил надзор за корпорацией Facebook за наем консалтинговой фирмы Definers Public Affairs, которая пыталась дискредитировать критиков этой корпорации, включая самого миллиардера. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Издание попросило официального представителя “Открытого общества” Патрика Гаспарда прокомментировать решение покидающего свой пост вице-президента Facebook по общественным коммуникациям Эллиота Шрейджа взять на себя ответственность за найм Definers Public Affairs. Шрейдж признал, что корпорация просила фирму “заниматься работой, связанной с конкурентами”, отметив, однако, что с просьбой создавать или распространять фальшивые новости корпорация к ней не обращалась.

“Значит, Facebook решает испортить День благодарения, признав, что руководство корпорации поставило перед Definers задачу очернить Джорджа Сороса за то, что он публично критиковал их вышедший из-под контроля бизнес. Извините, но для этого требуется независимый надзор со стороны Конгресса”, — заявил Гаспард в послании по электронной почте, полученном The Wall Street Journal. По словам представителя фонда, “Открытое общество” “с гордостью финансирует ряд организаций, обеспокоенных мощью платформ, масштабом дезинформации и распространения сфабрикованных новостей”. “Некоторые из этих организаций присоединились к кампании „Свобода от Facebook“, хотя наш фонд не платил им за это”, — добавил он.

Напоминаем, Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.

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