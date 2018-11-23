Фонд Сороса выступил за надзор Конгресса над Facebook за попытки дискредитации

Издание попросило официального представителя “Открытого общества” Патрика Гаспарда прокомментировать решение покидающего свой пост вице-президента Facebook по общественным коммуникациям Эллиота Шрейджа взять на себя ответственность за найм Definers Public Affairs. Шрейдж признал, что корпорация просила фирму “заниматься работой, связанной с конкурентами”, отметив, однако, что с просьбой создавать или распространять фальшивые новости корпорация к ней не обращалась.

“Значит, Facebook решает испортить День благодарения, признав, что руководство корпорации поставило перед Definers задачу очернить Джорджа Сороса за то, что он публично критиковал их вышедший из-под контроля бизнес. Извините, но для этого требуется независимый надзор со стороны Конгресса”, — заявил Гаспард в послании по электронной почте, полученном The Wall Street Journal. По словам представителя фонда, “Открытое общество” “с гордостью финансирует ряд организаций, обеспокоенных мощью платформ, масштабом дезинформации и распространения сфабрикованных новостей”. “Некоторые из этих организаций присоединились к кампании „Свобода от Facebook“, хотя наш фонд не платил им за это”, — добавил он.

Напоминаем, Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.