Фонд "МХП-Громаді" передав військовим медикам новий евакуатор

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Автівка виробництва німецького концерну MAN буде займатися евакуацією санітарних машин, які здійснюють транспортування поранених українських воїнів. Під час перевезень ці автомобілі часом зазнають пошкоджень та виходять з ладу. Новий евакуатор доправлятиме пошкоджену техніку до місць ремонту, що зекономить час на відновлення санітарного автопарку. А отже, збільшить можливості для порятунку людських життів.

За словами представників медустанови, MAN вже пройшов всі етапи перевірки у сервісному центрі. Якісні характеристики авто і традиційна німецька надійність мають стати запорукою довгої служби евакуатора. Також військові медики задоволені багатофункціональністю машини, адже її можливості можна використовувати в іншій службовій та господарчій діяльності.

Вантажопідйомність до 3 тонн та велику довжину можна використовувати для перевезення різних вантажів, а дороговартісну особливість автівки – потужний та високотехнологічний маніпулятор – у розвантажувально-навантажувальних роботах.

Під час передачі евакуатора медичному закладу менеджерка соціальних програм та партнерств МХП Анастасія Амосова відзначила важливість роботи медиків під час війни та подякувала представникам шпиталю за кожне врятоване життя захисників України.

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"Щодня українські медики – і в першу чергу військові – рятують життя наших воїнів. Тому дуже важливо, щоб на рівні технічного забезпечення вони мали все необхідне. Для фонду «МХП-Громаді» надзвичайно важливо підтримувати захисників України, це наш головний пріоритет та обов'язок. Дякуємо вам за вашу роботу та бажаємо, щоб цей евакуатор служив та був корисним багато років", – підсумувала Анастасія Амосова.

Додамо

Благодійний фонд «МХП-Громаді» системно підтримує українських захисників, військових медиків та медичні установи. З останніх проявів цієї діяльності - зібрані 120 тис. грн на вакуумні апарати для лікування поранених, перевезені з Польщі візочки для реабілітаційного центру у Львові та надання допомоги пологовому відділенню лікарні на Сумщині тощо