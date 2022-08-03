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Фонд "МХП-Громаде" передал военным медикам новый эвакуатор

Фонд "МХП-Громаде" передал военным медикам новый эвакуатор

Киев • УНН

 • 327180 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Одно из медицинских учреждений Министерства обороны Украины в Киевской области получило от Фонда «МХП-Громаде» современный эвакуатор стоимостью 1,2 млн грн. Об этом журналистам УНН сообщили в пресс-службе Фонда.

Детали

Автопроизводство немецкого концерна MAN будет заниматься эвакуацией санитарных машин, осуществляющих транспортировку раненых украинских воинов. При перевозках эти автомобили порой подвергаются повреждениям и выходят из строя. Новый эвакуатор будет доставлять поврежденную технику в места ремонта, что сэкономит время на восстановление санитарного автопарка. Следовательно, увеличит возможности для спасения человеческих жизней.

По словам представителей медучреждения, MAN уже прошел все этапы проверки в сервисном центре. Качественные характеристики авто и традиционная германская надежность должны стать залогом долгой службы эвакуатора. Также военные медики удовлетворены многофункциональностью машины, ведь ее возможности можно использовать в другой служебной и хозяйственной деятельности.

Грузоподъемность до 3 тонн и большую длину можно использовать для перевозки различных грузов, а дорогостоящая особенность автомобиля – мощный и высокотехнологичный манипулятор – в разгрузочно-погрузочных работах.

Во время передачи эвакуатора медицинскому учреждению менеджер социальных программ и партнерств МХП Анастасия Амосова отметила важность работы медиков во время войны и поблагодарила представителей госпиталя за каждую спасенную жизнь защитников Украины.

Цитата

"Каждый день украинские медики – и в первую очередь военные – спасают жизнь наших воинов. Поэтому очень важно, чтобы на уровне технического обеспечения они имели все необходимое. Для фонда «МХП-Громаде» чрезвычайно важно поддерживать защитников Украины, это наш главный приоритет и долг. Благодарим вас за вашу работу и желаем, чтобы этот эвакуатор служил и был полезен много лет", – подытожила Анастасия Амосова.

Добавим

Благотворительный фонд «МХП-Громаде» системно поддерживает украинских защитников, военных медиков и медицинские учреждения. Из последних проявлений этой деятельности – собраны 120 тыс. грн на вакуумные аппараты для лечения раненых, перевезены из Польши коляски для реабилитационного центра в Львове и оказание помощи родильному отделению больницы в Сумской области и т.д.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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