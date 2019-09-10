Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам майже 90 млрд грн

ukru
18:19 • 69503 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 128093 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126139 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 187986 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 147325 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174358 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163388 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129908 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173221 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269023 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123196 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60268 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92210 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125973 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 88557 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125973 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 187986 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174358 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163388 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 69503 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92210 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60268 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123196 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114219 перегляди
Актуальне
Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам майже 90 млрд грн

Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам майже 90 млрд грн

Київ • УНН

 • 17209 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за час свого існування здійснив виплати 1,9 мільйона вкладників, з 2012 року виплачено 89,7 млрд гривень. Про це повідомили у пресцентрі ФГВФО, передає УНН.

"89,7 мільярдів гривень виплачено Фондом вкладникам у межах гарантованої суми з 2012 року. 1,9 мільйонів вкладників отримали свої кошти від Фонду у межах гарантованої суми за час існування Фонду", - зазначили у Фонді.

Вказано, що ФГВФО передали в управління 95 неплатоспроможних банків з 2012 року (з часу внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"), також завершено ліквідацію 23 неплатоспроможних банків.

При цьому вказано на нові завдання Фонду, серед яких поступове підвищення гарантованої суми виплат до європейського рівня; реструктуризація боргу перед Мінфіном за позиками, які ФГВФО був змушений брати для виплат вкладникам у 2016-17 роках.

Нагадаємо, що Фонд пустив з молотка прикраси з діамантами, які належали збанкрутілому банку "Контраст".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73