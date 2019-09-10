Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам майже 90 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за час свого існування здійснив виплати 1,9 мільйона вкладників, з 2012 року виплачено 89,7 млрд гривень. Про це повідомили у пресцентрі ФГВФО, передає УНН.
"89,7 мільярдів гривень виплачено Фондом вкладникам у межах гарантованої суми з 2012 року. 1,9 мільйонів вкладників отримали свої кошти від Фонду у межах гарантованої суми за час існування Фонду", - зазначили у Фонді.
Вказано, що ФГВФО передали в управління 95 неплатоспроможних банків з 2012 року (з часу внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"), також завершено ліквідацію 23 неплатоспроможних банків.
При цьому вказано на нові завдання Фонду, серед яких поступове підвищення гарантованої суми виплат до європейського рівня; реструктуризація боргу перед Мінфіном за позиками, які ФГВФО був змушений брати для виплат вкладникам у 2016-17 роках.
Нагадаємо, що Фонд пустив з молотка прикраси з діамантами, які належали збанкрутілому банку "Контраст".