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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86049 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114701 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106461 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113112 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120983 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148881 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149100 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 189388 просмотра

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Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам почти 90 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам почти 90 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 17209 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц за время своего существования совершил выплаты 1,9 миллиона вкладчиков, с 2012 года выплачено 89,7 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-центре ФГВФЛ, передает УНН.

"89,7 млрд гривен выплачено Фондом вкладчикам в пределах гарантированной суммы с 2012 года. 1,9 млн вкладчиков получили свои средства от Фонда в пределах гарантированной суммы за время существования Фонда", - отметили в Фонде.

Указано, что ФГВФЛ передали в управление 95 неплатежеспособных банков с 2012 года (с момента внесения изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"), также завершена ликвидация 23 неплатежеспособных банков.

При этом указано на новые задачи Фонда, среди которых постепенное повышение гарантированной суммы выплат до европейского уровня; реструктуризация долга перед Минфином по займам, которые ФГВФЛ был вынужден брать для выплат вкладчикам в 2016-17 годах.

Напомним, что Фонд пустил с молотка украшения с бриллиантами, принадлежавшие обанкротившемуся банку "Контраст".

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