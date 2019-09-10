Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам почти 90 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц за время своего существования совершил выплаты 1,9 миллиона вкладчиков, с 2012 года выплачено 89,7 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-центре ФГВФЛ, передает УНН.
"89,7 млрд гривен выплачено Фондом вкладчикам в пределах гарантированной суммы с 2012 года. 1,9 млн вкладчиков получили свои средства от Фонда в пределах гарантированной суммы за время существования Фонда", - отметили в Фонде.
Указано, что ФГВФЛ передали в управление 95 неплатежеспособных банков с 2012 года (с момента внесения изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"), также завершена ликвидация 23 неплатежеспособных банков.
При этом указано на новые задачи Фонда, среди которых постепенное повышение гарантированной суммы выплат до европейского уровня; реструктуризация долга перед Минфином по займам, которые ФГВФЛ был вынужден брать для выплат вкладчикам в 2016-17 годах.
Напомним, что Фонд пустил с молотка украшения с бриллиантами, принадлежавшие обанкротившемуся банку "Контраст".