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Банк пустить з молотка прикраси з діамантами

Банк пустить з молотка прикраси з діамантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Банк "Контракт", який ліквідовується, виставив на продаж ювелірні прикраси. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"11 вересня 2019 року ювелірні вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння будуть продані через голландський аукціон в системі ProZоrro.Продажі. Усі прикраси перебувають на балансі ПАТ Банк "Контракт". Раніше вони були закладом за позикою і перейшли у власність фінустанови. Кошти, виручені від реалізації цього майна, будуть спрямовані на погашення кредиторських вимог", - вказали у Фонді.

Всього сформовано 5 лотів. По одному ювелірному виробу в кожному:

  • Сережки з білого золота з діамантами зстартовою ціною 1 099,60 тис. грн.
  • Браслет із золота з інкрустацією діамантами стартовою ціною 600,18 тис. грн.
  • Каблучка з білого золота зі вставкою діамантів стартовою ціною 178, 95 тис. грн.
  • Золота каблучка з інкрустацією коштовним камінням стартовою ціною 19,54 тис. грн.
  • Каблучка з золота із цитриновими вставками з фантазійною огранкою та вставками діамантів стартовою ціною 13,71 тис. грн.

Вироби не були у використанні, додали у ФГВФО.

Нагадаємо, у Києві пустили на продаж 2,5 тис. нелегальних ювелірних виробів.

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