Банк пустить з молотка прикраси з діамантами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Банк "Контракт", який ліквідовується, виставив на продаж ювелірні прикраси. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
"11 вересня 2019 року ювелірні вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння будуть продані через голландський аукціон в системі ProZоrro.Продажі. Усі прикраси перебувають на балансі ПАТ Банк "Контракт". Раніше вони були закладом за позикою і перейшли у власність фінустанови. Кошти, виручені від реалізації цього майна, будуть спрямовані на погашення кредиторських вимог", - вказали у Фонді.
Всього сформовано 5 лотів. По одному ювелірному виробу в кожному:
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- Сережки з білого золота з діамантами зстартовою ціною 1 099,60 тис. грн.
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- Браслет із золота з інкрустацією діамантами стартовою ціною 600,18 тис. грн.
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- Каблучка з білого золота зі вставкою діамантів стартовою ціною 178, 95 тис. грн.
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- Золота каблучка з інкрустацією коштовним камінням стартовою ціною 19,54 тис. грн.
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- Каблучка з золота із цитриновими вставками з фантазійною огранкою та вставками діамантів стартовою ціною 13,71 тис. грн.
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Вироби не були у використанні, додали у ФГВФО.
Нагадаємо, у Києві пустили на продаж 2,5 тис. нелегальних ювелірних виробів.