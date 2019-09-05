Банк пустит с молотка украшения с бриллиантами

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114090 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105854 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112544 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120724 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149050 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140520 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189063 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

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Банк пустит с молотка украшения с бриллиантами

Банк пустит с молотка украшения с бриллиантами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Банк "Контракт", который ликвидируется, выставил на продажу ювелирные украшения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"11 сентября 2019 года ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней будут проданы через голландский аукцион в системе ProZоrro.Продажи. Все украшения находятся на балансе ПАО Банк "Контракт". Ранее они были заложены по займу и перешли в собственность финучреждения. Средства, вырученные от реализации этого имущества, будут направлены на погашение кредиторских требований", - указали в Фонде.

Всего сформировано 5 лотов. По одному ювелирному изделию в каждом:

  • Серьги из белого золота с бриллиантами по стартовой цене 1 099,60 тыс. грн.
  • Браслет из золота с инкрустацией бриллиантами по стартовой цене 600,18 тыс. грн.
  • Кольцо из белого золота со вставкой бриллиантов по стартовой цене 178,95 тыс. грн.
  • Золотое кольцо с инкрустацией драгоценными камнями по стартовой цене 19,54 тыс. грн.
  • Кольцо из золота с цитриновыми вставками с фантазийной огранкой и вставками бриллиантов по стартовой цене 13,71 тыс. грн.

Изделия не были в использовании, добавили в ФГВФЛ.

Напомним, в Киеве пустили на продажу 2,5 тыс. нелегальных ювелирных изделий.

Украинские Национальные Новости

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