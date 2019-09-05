Банк пустит с молотка украшения с бриллиантами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Банк "Контракт", который ликвидируется, выставил на продажу ювелирные украшения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"11 сентября 2019 года ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней будут проданы через голландский аукцион в системе ProZоrro.Продажи. Все украшения находятся на балансе ПАО Банк "Контракт". Ранее они были заложены по займу и перешли в собственность финучреждения. Средства, вырученные от реализации этого имущества, будут направлены на погашение кредиторских требований", - указали в Фонде.
Всего сформировано 5 лотов. По одному ювелирному изделию в каждом:
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- Серьги из белого золота с бриллиантами по стартовой цене 1 099,60 тыс. грн.
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- Браслет из золота с инкрустацией бриллиантами по стартовой цене 600,18 тыс. грн.
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- Кольцо из белого золота со вставкой бриллиантов по стартовой цене 178,95 тыс. грн.
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- Золотое кольцо с инкрустацией драгоценными камнями по стартовой цене 19,54 тыс. грн.
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- Кольцо из золота с цитриновыми вставками с фантазийной огранкой и вставками бриллиантов по стартовой цене 13,71 тыс. грн.
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Изделия не были в использовании, добавили в ФГВФЛ.
Напомним, в Киеве пустили на продажу 2,5 тыс. нелегальных ювелирных изделий.