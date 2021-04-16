Фонд гарантування вкладів остаточно ліквідував банк старшого сина Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб остаточно ліквідував Всеукраїнський банк розвитку (ВБР), власником якого значився старший син експрезидента України Віктора Януковича Олександр Янукович. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає УНН.
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"До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", – йдеться у повідомленні Фонду.
Деталі
У відомстві зазначили, що вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено.
Контекст
У 2017 році Печерський районний суд Києва наклав арешт за клопотанням Генеральної прокуратури на депозитні рахунки у сумі близько 1 млрд грн, фактичним власником яких є син екс президента Олександр Янукович.
17 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора було заарештовано та передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів 247 млн грн, які належать ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та знаходились на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”.