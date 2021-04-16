Фонд гарантування вкладів остаточно ліквідував банк старшого сина Януковича

Цитата

"До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", – йдеться у повідомленні Фонду.

Деталі

У відомстві зазначили, що вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинено.

Контекст

У 2017 році Печерський районний суд Києва наклав арешт за клопотанням Генеральної прокуратури на депозитні рахунки у сумі близько 1 млрд грн, фактичним власником яких є син екс президента Олександр Янукович.

17 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора було заарештовано та передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів 247 млн грн, які належать ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та знаходились на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”.