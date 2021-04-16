Фонд гарантирования вкладов окончательно ликвидировал банк старшего сына Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц окончательно ликвидировал Всеукраинский банк развития (ВБР), владельцем которого значился старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.
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"В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - говорится в сообщении Фонда.
Детали
В ведомстве отметили, что требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращено.
Контекст
В 2017 году Печерский районный суд Киева наложил арест по ходатайству Генеральной прокуратуры на депозитные счета в сумме около 1 млрд грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Александр Янукович.
17 января 2020 года по ходатайству Офиса Генерального прокурора было арестовано и передано в управление Агентству по розыску и менеджменту активов 247 млн грн, которые принадлежат ПАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк".