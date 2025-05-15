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Фонд Андрія Матюхи та Good Donations передали нове обладнання "Охматдиту": проведено вже більш як 60 операцій

Київ • УНН

 • 210 перегляди

У квітні 2025 року Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" отримала високоточну ретракторну систему Thompson. Новітнє хірургічне обладнання передано за підтримки Фонду Андрія Матюхи та Good Donations.

Фонд Андрія Матюхи та Good Donations передали нове обладнання "Охматдиту": проведено вже більш як 60 операцій

У квітні 2025 року Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" отримала високоточну ретракторну систему Thompson. Новітнє хірургічне обладнання  передано за підтримки Фонду Андрія Матюхи та Good Donations. Загальна вартість системи склала 2,22 мільйона гривень, передає УНН.

Система Thompson призначена для застосування в хірургії. За перші два місяці  роботи з новим обладнанням лікарі провели понад 60 оперативних втручань. Таку інформацію надав Роман Жежера — завідувач відділення ургентної хірургії "Охматдиту".

"Завдяки ретрактору хірург має вільні руки, краще бачить операційне поле та може працювати швидше й безпечніше, що особливо важливо в дитячій хірургії", — зазначив лікар.

Хто саме потребує таких операцій

За словами Романа Жежери, більшість операцій, проведених із застосуванням системи Thompson, стосувалися складних клінічних випадків у дітей. Серед пацієнтів:

  • діти зі злоякісними новоутвореннями;
    • діти з вродженими вадами розвитку;
      • діти, що отримали мінно-вибухові травми.

        Ці категорії пацієнтів вимагають особливої точності та безпеки під час проведення хірургічного втручання.

        Чим унікальна система Thompson

        Ретракторна система Thompson визнана однією з найефективніших у сучасній хірургії. Її конструкція дозволяє зафіксувати операційне поле, забезпечуючи максимальну стабільність та зручність для хірурга.

        Обладнання використовується в таких напрямках:

        • абдомінальна хірургія (операції на органах черевної порожнини);
          • торакальна хірургія (втручання на органах грудної клітки);
            • нейрохірургія (в тому числі операції на головному мозку);
              • онкохірургія;
                • ортопедична хірургія.

                  Завдяки своїм технічним характеристикам, система:

                  • скорочує загальний час операцій;
                    • знижує навантаження на хірургічну команду;
                      • підвищує точність роботи в обмежених просторових умовах;
                        • зменшує ризик травмування здорових тканин.

                          Кожен із цих факторів особливо важливий у роботі з маленькими пацієнтами, для яких навіть незначні ускладнення можуть мати серйозні наслідки.

                          Підтримка з боку Фонду Андрія Матюхи

                          Передача системи Thompson до "Охматдиту" стала частиною діяльності Фонду Андрія Матюхи, спрямованої на розвиток медичної інфраструктури. Це один із прикладів цільової допомоги, що має прямий вплив на якість і безпеку медичної допомоги.

                          У травні 2025 року фонд також долучився до відкриття міжнародної арт-інсталяції ORIGAMI for UKRAINE. 

                          Крім того, Фонд Андрія Матюхи підтримав ініціативу, спрямовану на допомогу постраждалим під час ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Загальна сума допомоги склала 1 мільйон гривень. Ці кошти були спрямовані на підтримку родин загиблих.

                          Значення для системи охорони здоров’я

                          Забезпечення дитячих лікарень сучасним обладнанням — ключовий елемент у підвищенні якості медичної допомоги в Україні. Завдяки таким ініціативам, як передача системи Thompson, медичні заклади отримують інструменти, які поліпшують роботу хірургів, зменшують ризики та прискорюють процес реабілітації пацієнтів.

                          Подібна адресна підтримка дозволяє медикам зосередитися на головному — порятунку життя та здоров’я пацієнтів.

                          Лілія Подоляк

                          Лілія Подоляк

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