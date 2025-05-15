Фонд Андрея Матюхи и Good Donations передали новое оборудование "Охматдету": проведено уже более 60 операций

В апреле 2025 года Национальная детская специализированная больница "Охматдет" получила высокоточную ретракторную систему Thompson. Современное хирургическое оборудование было передано при поддержке Фонда Андрея Матюхи и Good Donations. Общая стоимость системы составила 2,22 миллиона гривен, передает УНН.

Система Thompson предназначена для применения в хирургии. За первые два месяца работы с новым оборудованием врачи провели более 60 оперативных вмешательств. Эту информацию предоставил Роман Жежера — заведующий отделением ургентной хирургии "Охматдета".

"Благодаря ретрактору хирург имеет свободные руки, лучше видит операционное поле и может работать быстрее и безопаснее, что особенно важно в детской хирургии", — отметил врач.

Кто именно нуждается в таких операциях

По словам Романа Жежеры, большинство операций, проведенных с применением системы Thompson, касались сложных клинических случаев у детей. Среди пациентов:

дети со злокачественными новообразованиями;

дети с врожденными пороками развития;

дети, получившие минно-взрывные травмы.

Эти категории пациентов требуют особой точности и безопасности при проведении хирургического вмешательства.

Чем уникальна система Thompson

Ретракторная система Thompson признана одной из самых эффективных в современной хирургии. Ее конструкция позволяет зафиксировать операционное поле, обеспечивая максимальную стабильность и удобство для хирурга.

Оборудование применяется в следующих направлениях:

абдоминальная хирургия (операции на органах брюшной полости);

торакальная хирургия (вмешательства на органах грудной клетки);

нейрохирургия (в том числе операции на головном мозге);

онкохирургия;

ортопедическая хирургия.

Благодаря своим техническим характеристикам система:

сокращает общее время операций;

снижает нагрузку на хирургическую команду;

повышает точность работы в ограниченных пространственных условиях;

уменьшает риск травмирования здоровых тканей.

Каждый из этих факторов особенно важен в работе с маленькими пациентами, для которых даже незначительные осложнения могут иметь серьезные последствия.

Поддержка со стороны Фонда Андрея Матюхи

Передача системы Thompson в "Охматдет" стала частью деятельности Фонда Андрея Матюхи, направленной на развитие медицинской инфраструктуры. Это один из примеров целевой помощи, оказывающей прямое влияние на качество и безопасность медицинской помощи.

В мае 2025 года фонд также принял участие в открытии международной арт-инсталляции ORIGAMI for UKRAINE.

Кроме того, Фонд Андрея Матюхи поддержал инициативу, направленную на помощь пострадавшим во время ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Общая сумма помощи составила 1 миллион гривен. Эти средства были направлены на поддержку семей погибших.

Значение для системы здравоохранения

Обеспечение детских больниц современным оборудованием — ключевой элемент в повышении качества медицинской помощи в Украине. Благодаря таким инициативам, как передача системы Thompson, медицинские учреждения получают инструменты, которые улучшают работу хирургов, снижают риски и ускоряют процесс реабилитации пациентов.

Подобная адресная поддержка позволяет медикам сосредоточиться на главном — спасении жизни и здоровья пациентов.