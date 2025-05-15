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Фонд Андрея Матюхи и Good Donations передали новое оборудование "Охматдету": проведено уже более 60 операций

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В апреле 2025 года Национальная детская специализированная больница "Охматдет" получила высокоточную ретракторную систему Thompson. Современное хирургическое оборудование было передано при поддержке Фонда Андрея Матюхи и Good Donations.

Фонд Андрея Матюхи и Good Donations передали новое оборудование "Охматдету": проведено уже более 60 операций

В апреле 2025 года Национальная детская специализированная больница "Охматдет" получила высокоточную ретракторную систему Thompson. Современное хирургическое оборудование было передано при поддержке Фонда Андрея Матюхи и Good Donations. Общая стоимость системы составила 2,22 миллиона гривен, передает УНН.

Система Thompson предназначена для применения в хирургии. За первые два месяца работы с новым оборудованием врачи провели более 60 оперативных вмешательств. Эту информацию предоставил Роман Жежера — заведующий отделением ургентной хирургии "Охматдета".

"Благодаря ретрактору хирург имеет свободные руки, лучше видит операционное поле и может работать быстрее и безопаснее, что особенно важно в детской хирургии", — отметил врач.

Кто именно нуждается в таких операциях

По словам Романа Жежеры, большинство операций, проведенных с применением системы Thompson, касались сложных клинических случаев у детей. Среди пациентов:

  • дети со злокачественными новообразованиями;
    • дети с врожденными пороками развития;
      • дети, получившие минно-взрывные травмы.

        Эти категории пациентов требуют особой точности и безопасности при проведении хирургического вмешательства.

        Чем уникальна система Thompson

        Ретракторная система Thompson признана одной из самых эффективных в современной хирургии. Ее конструкция позволяет зафиксировать операционное поле, обеспечивая максимальную стабильность и удобство для хирурга.

        Оборудование применяется в следующих направлениях:

        • абдоминальная хирургия (операции на органах брюшной полости);
          • торакальная хирургия (вмешательства на органах грудной клетки);
            • нейрохирургия (в том числе операции на головном мозге);
              • онкохирургия;
                • ортопедическая хирургия.

                  Благодаря своим техническим характеристикам система:

                  • сокращает общее время операций;
                    • снижает нагрузку на хирургическую команду;
                      • повышает точность работы в ограниченных пространственных условиях;
                        • уменьшает риск травмирования здоровых тканей.

                          Каждый из этих факторов особенно важен в работе с маленькими пациентами, для которых даже незначительные осложнения могут иметь серьезные последствия.

                          Поддержка со стороны Фонда Андрея Матюхи

                          Передача системы Thompson в "Охматдет" стала частью деятельности Фонда Андрея Матюхи, направленной на развитие медицинской инфраструктуры. Это один из примеров целевой помощи, оказывающей прямое влияние на качество и безопасность медицинской помощи.

                          В мае 2025 года фонд также принял участие в открытии международной арт-инсталляции ORIGAMI for UKRAINE.

                          Кроме того, Фонд Андрея Матюхи поддержал инициативу, направленную на помощь пострадавшим во время ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Общая сумма помощи составила 1 миллион гривен. Эти средства были направлены на поддержку семей погибших.

                          Значение для системы здравоохранения

                          Обеспечение детских больниц современным оборудованием — ключевой элемент в повышении качества медицинской помощи в Украине. Благодаря таким инициативам, как передача системы Thompson, медицинские учреждения получают инструменты, которые улучшают работу хирургов, снижают риски и ускоряют процесс реабилитации пациентов.

                          Подобная адресная поддержка позволяет медикам сосредоточиться на главном — спасении жизни и здоровья пациентов.

                          Лилия Подоляк

                          Лилия Подоляк

                          ОбществоЗдоровье
                          Украина
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