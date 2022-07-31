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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Фон дер Ляєн засудила заяву Орбана про "змішування рас"

Фон дер Ляєн засудила заяву Орбана про "змішування рас"

Київ • УНН

 • 259201 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила расистську заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вона наголосила, що дискримінація за расовою ознакою суперечить цінностям ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аktuality.sk.

Цитата

"Усі країни-члени ЄС, включаючи Угорщину, підписалися на спільні глобальні цінності", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн також додала, що "дискримінація за расовою ознакою означає топтати ці цінності. Європейський Союз побудований на рівності, толерантності, справедливості та чесній грі".

Контекст 

Ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав обурення, розкритикувавши "змішування" європейців та неєвропейців.

"Ми (угорці) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Віктор Орбан.

Доповнення

Радниця прем'єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш подала у відставку у зв'язку з промовою прем'єра Віктора Орбана про "змішування рас" у Європі.

Українські Національні Новини

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