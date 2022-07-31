Фон дер Ляєн засудила заяву Орбана про "змішування рас"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила расистську заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вона наголосила, що дискримінація за расовою ознакою суперечить цінностям ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аktuality.sk.
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"Усі країни-члени ЄС, включаючи Угорщину, підписалися на спільні глобальні цінності", – зазначила вона.
Фон дер Ляєн також додала, що "дискримінація за расовою ознакою означає топтати ці цінності. Європейський Союз побудований на рівності, толерантності, справедливості та чесній грі".
Контекст
Ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав обурення, розкритикувавши "змішування" європейців та неєвропейців.
"Ми (угорці) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Віктор Орбан.
Доповнення
Радниця прем'єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш подала у відставку у зв'язку з промовою прем'єра Віктора Орбана про "змішування рас" у Європі.