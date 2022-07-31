Фон дер Ляен осудила заявление Орбана о "смешивании рас"

Цитата

"Все страны-члены ЕС, включая Венгрию, подписались на общие глобальные ценности", – отметила она.

Фон дер Ляен также добавила, что "дискриминация по расовому признаку означает топтать эти ценности. Европейский Союз построен на равенстве, толерантности, справедливости и честной игре".

Контекст

Ультраправый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал возмущение, раскритиковав "смешивание" европейцев и неевропейцев.

"Мы (венгры) не являемся смешанной расой... и мы не хотим становиться смешанной расой", - сказал Виктор Орбан.

Дополнение

Советница премьер-министра Венгрии Жужа Хегедюш подала в отставку в связи с речью премьера Виктора Орбана о "смешении рас" в Европе.