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Флот США почав розслідування пожежі на десантному кораблі Bonhomme Richard

Флот США почав розслідування пожежі на десантному кораблі Bonhomme Richard

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Командування Військово-морських сил США приступає до розслідування обставин виникнення пожежі на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard. Про це повідомив у п’ятницю американський міністр оборони Марк Еспер, зазначає УНН.

Він підтвердив, що пожежу на борту Bonhomme Richard, який знаходиться на базі ВМС в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), загасили. “У мене були (з цього приводу) контакти з міністром ВМС. Отримував донесення від начальника штабу ВМС ”, - сказав Еспер. Він разом з головою Комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Марком Міллі провів віртуальну зустріч з особовим складом, а також цивільними службовцями Пентагону і членами їх сімей.

“Начальник штабу ВМС сьогодні знаходиться там (у Сан-Дієго). ВМС проведе розслідування інциденту. Це правильно. Але вони також вивчать стан корабля, оцінять збиток”, — заявив глава військового відомства.

Крім того, за його словами, штаб ВМС вже віддав командирам усіх інших кораблів накази активізувати навчання особового складу навичкам боротьби з пожежами на борту. ВМС хочуть “гарантувати, що у командирів є всі необхідні ресурси, що моряки навчені, займаються протипожежною підготовкою”, підкреслив Еспер.

Загоряння на борту Bonhomme Richard було ліквідовано тільки в четвер. Корабель загорівся у неділю. Постраждали 63 людини. Корабель розрахований більш ніж на тисячу людей особового складу. У момент загоряння на його борту знаходилися близько 160 військовослужбовців.

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