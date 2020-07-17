Флот США начал расследование пожара на десантном корабле Bonhomme Richard

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14206 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100362 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105245 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131545 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109947 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130246 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101877 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102541 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104383 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Флот США начал расследование пожара на десантном корабле Bonhomme Richard

Флот США начал расследование пожара на десантном корабле Bonhomme Richard

Киев  •  УНН

 • 14401 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Командование Военно-морских сил США приступает к расследованию обстоятельств возникновения пожара на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard. Об этом сообщил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер, отмечает УНН.

Он подтвердил, что пожар на борту Bonhomme Richard, находящегося на базе ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния), потушен. “У меня были (по этому поводу) контакты с министром ВМС. Получал донесения от начальника штаба ВМС”, — сказал Эспер. Он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли провел виртуальную встречу с личным составом, а также гражданскими служащими Пентагона и членами их семей.

“Начальник штаба ВМС сегодня находится там (в Сан-Диего). ВМС проведет расследование случившегося. Это правильно. Но они также изучат состояние корабля, оценят ущерб”, — заявил глава военного ведомства.

Кроме того, по его словам, штаб ВМС уже отдал командирам всех других кораблей приказы активизировать обучение личного состава навыкам борьбы с пожарами на борту. ВМС хотят “гарантировать, что у командиров имеются все необходимые ресурсы, что моряки обучены, занимаются противопожарной подготовкой”, подчеркнул Эспер.

Возгорание на борту Bonhomme Richard было ликвидировано только в четверг. Корабль загорелся в воскресенье. Пострадали 63 человека. Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. В момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.

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