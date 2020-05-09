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ФК "Зоря" запропонував два міста для проведення відновленого чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Луганська "Зоря" опублікувала лист в якому запропонувала відновити матчі першої шістки команд УПЛ в двох містах, передає УНН з посиланням на сайт "Зорі".

ФК "Зоря" запропонував два міста для проведення відновленого чемпіонату України

Луганський клуб вважає кращим відіграти усі поєдинки в двох містах – Дніпрі та Запоріжжі.

"Проведення всіх матчів в Києві ставить команди першої шістки в нерівні фінансові умови, при яких "Зоря" повинна буде вирішувати самостійно за свої гроші питання місця проживання, харчування, тренування та відновлення команди. "Десна" не запропонувала вирішення цих важливих питань.

Наявність в Києві трьох стадіонів, придатних до проведення матчів рівня УПЛ, не може бути вирішальним фактором, в тому числі з огляду на нівелювання переваги свого поля при проведенні матчів без глядачів. За цим критерієм, на нашу думку, найдоцільнішим буде проведення матчів на дійсно нейтральних полях: стадіонах "Арена Дніпро" і "Метеор" в Дніпрі, і стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі. Міста Дніпро і Запоріжжя мають достатню інфраструктуру для тренувань команд, їх комфортного проживання, харчування", - сказано в листі клубу.

Як повідомляв УНН, президент "Десни" запропонував провести усі майбутні поєдинки топ-6 команд УПЛ в Києві.

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