ФК "Заря" предложил два города для проведения восстановленного чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Луганская "Заря" опубликовала письмо, в котором предложила восстановить матче первой шестерки команд УПЛ в двух городах, передает УНН со ссылкой на сайт "Зари".
Луганский клуб считает лучшим сыграть все поединки в двух городах - Днепре и Запорожье.
"Проведение матчей в Киеве ставит команды первой шестерки в неравные финансовые условия, при которых" Заря "должна будет решать самостоятельно за свои деньги вопрос места проживания, питание, тренировки и восстановления команды. "Десна" не предложила решения этих важных вопросов.
Наличие в Киеве трех стадионов, пригодных к проведению матчей уровня УПЛ, не может быть решающим фактором, в том числе с учетом нивелирования преимущества своего поля при проведении матчей без зрителей. По этому критерию, по нашему мнению, целесообразным будет проведение матчей на действительно нейтральных полях: стадионах "Арена Днепр" и "Метеор" в Днепре, и стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Города Днепр и Запорожье обладают достаточной инфраструктурой для тренировок команд, их комфортного проживания, питания", - сказано в письме клуба.
Как сообщал УНН, президент "Десны" предложил провести все предстоящие поединки топ-6 команд УПЛ в Киеве.