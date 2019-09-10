ФК "Львів" знову змінив головного тренера команди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Новим головним тренером професійного футбольного клубу “Львів” призначено Володимира Мазяра, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
41-річний спеціаліст змінив на цій посаді Богдана Блавацького, який залишив львівський клуб за згодою сторін. Умови і терміни контракту з новим керманичем “містян” не розголошуються.
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Керівництво клубу представило Володимира Івановича команді перед ранковим тренуванням на базі у Винниках.
ПФК “Львів” дякує Богдану Блавацькому за проведену протягом останніх п’яти місяців роботу з львівським колективом та бажає успіхів у подальшій тренерській кар’єрі.