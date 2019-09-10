ФК "Львов" снова сменил главного тренера команды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Новым главным тренером профессионального футбольного клуба "Львов" назначен Владимир Мазяр, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
41-летний специалист сменил на этом посту Богдана Блавацкого, который оставил львовский клуб по соглашению сторон. Условия и сроки контракта с новым тренером "горожан" не разглашаются.
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Руководство клуба представило Владимира Ивановича команде перед утренней тренировкой на базе в Винниках.
ПФК "Львов" благодарит Богдана Блавацкого за проведенную в течение последних пяти месяцев работу с львовским коллективом и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере.