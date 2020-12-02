ФК "Колос" підсилився футболістом молодіжної збірної Словенії

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Першим зимовим новачком "Колоса" став захисник молодіжної збірної Словенії Матія Ром, передає УНН з посиланням на сайт "Колоса".

Клуб підписав із 22-річним гравцем контракт на два роки. До цього Ром виступав за клуби "Домжалє" та "Інтер Запрешич", а за молодіжку Словенії провів дев’ять матчів.

Зауважимо, що "Колос" набрав 16 очок в 11 матчах та посідає 5-й рядок в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України розгромним виграшем завершила відбір на ЧЄ-2021.

Українські Національні Новини

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