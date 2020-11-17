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Молодіжна збірна України розгромним виграшем завершила відбір на ЧЄ-2021

Київ • УНН

 • 14006 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Молодіжна збірна України (віком до 21 року) матчем на стадіоні "Колос" проти Північної Ірландії завершила відбір на чемпіонат Європи 2021 року, передає кореспондент УНН.

Долю матчу українці вирішили в середині другої половини у проміжку з 68 по 74 хвилини, забивши тричі.

Спочатку Бабогло скористався навісом партнера з кутового та у падінні головою забив. Далі Ісаєнко забив ударом зльоту після навісу Стецкова, а Кухаревич поставив крапку ударом у порожню сітку воріт — 3:0.

Зауважимо, “жовто-блакитні” набрали 16 очок і завершили змагання на третьому місці, не зумівши пробитися до основної частини змагань.

Українські Національні Новини

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