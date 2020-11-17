Молодіжна збірна України розгромним виграшем завершила відбір на ЧЄ-2021

Долю матчу українці вирішили в середині другої половини у проміжку з 68 по 74 хвилини, забивши тричі.

Спочатку Бабогло скористався навісом партнера з кутового та у падінні головою забив. Далі Ісаєнко забив ударом зльоту після навісу Стецкова, а Кухаревич поставив крапку ударом у порожню сітку воріт — 3:0.

Зауважимо, “жовто-блакитні” набрали 16 очок і завершили змагання на третьому місці, не зумівши пробитися до основної частини змагань.