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13:25 • 39181 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 64818 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 82955 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 99783 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Молодежная сборная Украины разгромным выигрышем завершила отбор на ЧЕ-2021

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Молодежная сборная Украины (до 21 года) матчем на стадионе "Колос" против Северной Ирландии завершила отбор на чемпионат Европы 2021, передает корреспондент УНН

Судьбу матча украинцы решили в середине второй половины в промежутке с 68 по 74 минуты, забив трижды.

Сначала Бабогло воспользовался навесом партнера с углового и в падении головой забил. Далее Исаенко забил ударом слета после навеса Стецков, а Кухаревич поставил точку ударом в пустую сетку ворот — 3:0.

Заметим, “желто-голубые” набрали 16 очков и завершили соревнования на третьем месте, не сумев пробиться в основной части соревнований.

Украинские Национальные Новости

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