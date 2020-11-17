Молодежная сборная Украины разгромным выигрышем завершила отбор на ЧЕ-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Молодежная сборная Украины (до 21 года) матчем на стадионе "Колос" против Северной Ирландии завершила отбор на чемпионат Европы 2021, передает корреспондент УНН.
Судьбу матча украинцы решили в середине второй половины в промежутке с 68 по 74 минуты, забив трижды.
Сначала Бабогло воспользовался навесом партнера с углового и в падении головой забил. Далее Исаенко забил ударом слета после навеса Стецков, а Кухаревич поставил точку ударом в пустую сетку ворот — 3:0.
Заметим, “желто-голубые” набрали 16 очков и завершили соревнования на третьем месте, не сумев пробиться в основной части соревнований.