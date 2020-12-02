ФК "Колос" усилился футболистом молодежной сборной Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Первым зимним новичком "Колоса" стал защитник молодежной сборной Словении Матия Ром, передает УНН со ссылкой на сайт "Колоса".
Клуб подписал с 22-летним игроком контракт на два года. К этому Ром выступал за клубы "Домжале" и "Интер Запрешич", а за молодежку Словении провел девять матчей.
Отметим, что "Колос" набрал 16 очков в 11 матчах и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.
Напомним, что молодежная сборная Украины разгромным выигрышем завершила отбор на ЧЕ-2021.