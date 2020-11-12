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ФК "Барселона" оголосив про скрутне фінансове становище

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прес-служба ФК "Барселона" опублікувала офіційні дані стосовно проведених переговорів із групою гравців про можливість скорочення їх заробітної плати в зв'язку з важким фінансовим становищем клубу, інформує УНН з посиланням на сайт "блаугранос".

Сказано, що у клубі тривали кілька днів напружені зустрічі та переговори, проте 11 листопада, сторони завершили період консультацій, так і не досягнувши угоди.

"Керівництво було змушене вдатися до таких заходів з метою врегулювання серйозної фінансової проблеми, викликаної пандемією коронавірусу, яка приведе до скорочення доходів клубу більш ніж на 300 млн. євро в сезоні-2020/2021, що змушує скорегувати зарплату на 191 млн. євро

З огляду на те, що переговорний процес виявив щиру і тверду волю до розуміння проблем клубу з боку гравців, сторони домовилися надати один одному час до 23 листопада, щоб обміркувати і вирішити, чи зможуть все ще бути прийняті пропозиції, які обговорювалися за столом", – сказано у зверненні каталонської команди.

Відзначимо, "Барселона" після 9-ти турів іспанської Ла Ліги займає лише 8-ме місце (11) поступаючись лідеру 9-ма балами. Але у команди є дві гри в запасі.

Як повідомляв УНН, коуч "Барселони" надіслав позитивний відгук київському "Динамо" після очної гри в Лізі чемпіонів. 

Українські Національні Новини

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