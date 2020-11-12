ФК "Барселона" оголосив про скрутне фінансове становище

Сказано, що у клубі тривали кілька днів напружені зустрічі та переговори, проте 11 листопада, сторони завершили період консультацій, так і не досягнувши угоди.

"Керівництво було змушене вдатися до таких заходів з метою врегулювання серйозної фінансової проблеми, викликаної пандемією коронавірусу, яка приведе до скорочення доходів клубу більш ніж на 300 млн. євро в сезоні-2020/2021, що змушує скорегувати зарплату на 191 млн. євро

З огляду на те, що переговорний процес виявив щиру і тверду волю до розуміння проблем клубу з боку гравців, сторони домовилися надати один одному час до 23 листопада, щоб обміркувати і вирішити, чи зможуть все ще бути прийняті пропозиції, які обговорювалися за столом", – сказано у зверненні каталонської команди.

Відзначимо, "Барселона" після 9-ти турів іспанської Ла Ліги займає лише 8-ме місце (11) поступаючись лідеру 9-ма балами. Але у команди є дві гри в запасі.

Як повідомляв УНН, коуч "Барселони" надіслав позитивний відгук київському "Динамо" після очної гри в Лізі чемпіонів.