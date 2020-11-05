Наставник “Барселони” розхвалив гру “Динамо”

Куман вважає “Динамо” дуже міцним суперником і ззінався, що матч міг завершитися внічию.

“Динамо” — це дуже конкурентна команда, яка впевнено почувалася. Могла бути нічия, але тер Штеген чудово себе проявив, незважаючи на багато виходів сам на сам. Марк-Андре показав, що він великий воротар. Добре грав не тільки наш воротар, голкіпер киян теж діяв відмінно. Іноді ти заслуговуєш більшого. Може, ми заслуговували меншого, але виграли. Знаємо, які моменти потрібно поліпшити. Дали занадто багато простору супернику і багато грали без м’яча. Потрібно вчитися на помилках і покращувати свою гру“, — наголосив нідерландець.

Куман розповів й про складнощі з якими зустрілася його команда у грі проти підопічних Луческу.

“У нас були гольові моменти. Ми вели 2:0, хоча у нас і були проблеми з контролем гри суперника. Були складнощі в середині поля. Поступово ми опускалися нижче. Врешті-решт ми перемогли, але потрібно визнати, що наш суперник створював більше небезпеки, ніж повинно було бути. Ми взяли дев’ять очок у трьох матчах, але не можна сказати, що нам десь було легко. Ми добре проявили себе проти „Ювентуса“. Потрібно покращувати свій рівень. Початок у Лізі чемпіонів чудовий, але потрібно не втрачати концентрацію, щоб у нас було все добре в усіх турнірах”, — додав Куман.

Нагадаємо, що “Динамо” залишилося із одним балом в турнірній таблиці групи G.