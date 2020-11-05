Наставник "Барселоны" расхвалил игру "Динамо"

Куман считает “Динамо” очень крепким соперником и сознался, что матч мог завершиться вничью.

“Динамо” — это очень конкурентная команда, которая уверенно себя чувствовала. Могла быть ничья, но тер Штеген прекрасно себя проявил, несмотря на многие выходы один на один. Марк-Андре показал, что он большой вратарь. Хорошо играл не только наш вратарь, голкипер киевлян тоже действовал отлично. Иногда ты заслуживаешь большего. Может, мы заслуживали менее, но выиграли. Знаем, какие моменты нужно улучшить. Дали слишком много пространства сопернику и много играли без мяча. Нужно учиться на ошибках и улучшать свою игру“, — отметил голландец.

Куман рассказал и о сложностях, с которыми встретилась его команда в игре против подопечных Луческу.

“У нас были голевые моменты. Мы вели 2:0, хотя у нас и были проблемы с контролем игры соперника. Были сложности в середине поля. Постепенно мы опускались ниже. В конце концов мы победили, но нужно признать, что наш соперник создавал больше опасности, чем должно было быть. Мы взяли девять очков в трех матчах, но нельзя сказать, что нам где-то было легко. Мы хорошо проявили себя против „Ювентуса“. Нужно улучшать свой уровень. Начало в Лиге чемпионов замечательный, но нужно не терять концентрацию, чтобы у нас было все хорошо во всех турнирах”, - добавил Куман.

Напомним, что “Динамо” осталось с одним баллом в турнирной таблице группы G.