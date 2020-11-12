ФК "Барселона" объявил о трудном финансовом положение

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 19101 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 39521 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 63502 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 84002 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92951 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100052 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114022 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115178 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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ФК "Барселона" объявил о трудном финансовом положение

ФК "Барселона" объявил о трудном финансовом положение

Киев  •  УНН

 • 13829 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пресс-служба ФК "Барселона" опубликовала официальные данные о проведенных переговоров с группой игроков о возможности сокращения их заработной платы в связи с тяжелым финансовым положением клуба, информирует УНН со ссылкой на сайт "блаугранос".

Сказано, что в клубе продолжались несколько дней напряженные встречи и переговоры, однако 11 ноября, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения.

"Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам с целью урегулирования серьезной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведет к сокращению доходов клуба более чем на 300 млн. евро в сезоне 2020/2021, что заставляет скорректировать зарплату на 191 млн. евро

Учитывая то, что переговорный процесс обнаружил искреннюю и твердую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, смогут ли все еще быть приняты предложения, которые обсуждались за столом" , - говорится в обращении каталонской команды.

Отметим, "Барселона" после 9-ти туров испанской Ла Лиги занимает лишь 8-е место (11) уступая лидеру 9-ю баллами. Но у команды есть две игры в запасе.

Как сообщал УНН, коуч "Барселоны" прислал положительный отзыв киевском "Динамо" после очной игры в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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