Fitch оголосило про обмежений дефолт білорусі

Цитата

"Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента білорусі в іноземній валюті з C ("дефолт неминучий") до RD ("обмежений дефолт")", - йдеться у пресрелізі агентства.

Деталі

Це пов'язано із закінченням 13 липня 14-денного пільгового періоду, протягом якого мінськ міг розплатитися за єврооблігаціями 2027 року.

Зниження поширюється лише на довгострокові зобов'язання уряду із зовнішнього боргу. Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг білорусі у національній валюті на рівні "CCC" ("можливий дефолт"), "оскільки уряд продовжує обслуговувати борг у національній валюті, і ми не вважаємо, що ризик дефолту щодо цього боргу суттєво змінився з моменту нашого попереднього огляду 7 липня".

Доповнення

Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу білорусі в рублях.