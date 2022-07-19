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Fitch объявило об ограниченном дефолте беларуси

Fitch объявило об ограниченном дефолте беларуси

Киев • УНН

 • 124637 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте беларуси, пишет УНН.

Цитата

"Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента беларуси в иностранной валюте с C ("дефолт неизбежен") до RD ("ограниченный дефолт")", - говорится в пресс-релизе агентства.

Детали

Это связано с окончанием 13 июля 14-дневного льготного периода, в течение которого минск мог расплатиться по еврооблигациям 2027 года.

Снижение распространяется только на долгосрочные обязательства правительства по внешнему долгу. Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг беларуси в национальной валюте на уровне "CCC" ("возможен дефолт"), "поскольку правительство продолжает обслуживать долг в национальной валюте, и мы не считаем, что риск дефолта по этому долгу существенно изменился с момента нашего предварительного обзора 7 июля".

Дополнение

Moody's считает дефолтом выплату внешнего долга беларуси в рублях.

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