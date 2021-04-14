Фіни створили перший у світі алкоголь з вівсяного молока: цікаві подробиці

Деталі

Алкогольний напій Arctic Blue Oat виготовляється з додаванням органічного вівсяного молока з води та вівса, а також не має у складі глютену. Для виготовлення напою вівсяне молоко поєднують із ремісничим джином зі східної Фінляндії, а також додають дику арктичну чорницю. За міцністю це класичний лікер – 17%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усе більше українців віддають перевагу першій крафтовій горілці "Др.Житник"

Автори напою відзначають, що новаторський вівсяний лікер на 100% є крафтовим виробництвом Фінляндії.

Доповнення

Додамо, що в Україні тренд на крафтовий алкоголь продовжує набирати популярність. Так, наприклад, за 2020 рік зросло споживання українцями першої крафтової горілки "Др.Житник" виробництва лікеро-горілчаного заводу “PRIME”.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ“Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).