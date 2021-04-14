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Финны создали первый в мире алкоголь из овсяного молока: интересные подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Финская компания Arctic Blue Beverages, которая производит джин, выпустила джин на основе овсяного молока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на производителя напитка.

Детали

Напиток Arctic Blue Oat изготавливается с добавлением органического овсяного молока из воды и овса, а также не в составе глютена. Для изготовления напитка овсяное молоко сочетают с ремесленным джином из восточной Финляндии, а также добавляют дикую арктическую чернику. По крепости это классический ликер - 17%.

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Авторы напитка отмечают, что новаторский овсяный ликер на 100% является крафтовым производством Финляндии.

Дополнение

Добавим, что в Украине тренд на крафтовый алкоголь продолжает набирать популярность. Так, например, за 2020 год возросло потребление украинцами первой крафтовой водки "Др.Житник" производства ликеро-водочного завода "PRIME".

Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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