Финны создали первый в мире алкоголь из овсяного молока: интересные подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Финская компания Arctic Blue Beverages, которая производит джин, выпустила джин на основе овсяного молока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на производителя напитка.
Детали
Напиток Arctic Blue Oat изготавливается с добавлением органического овсяного молока из воды и овса, а также не в составе глютена. Для изготовления напитка овсяное молоко сочетают с ремесленным джином из восточной Финляндии, а также добавляют дикую арктическую чернику. По крепости это классический ликер - 17%.
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Авторы напитка отмечают, что новаторский овсяный ликер на 100% является крафтовым производством Финляндии.
Дополнение
Добавим, что в Украине тренд на крафтовый алкоголь продолжает набирать популярность. Так, например, за 2020 год возросло потребление украинцами первой крафтовой водки "Др.Житник" производства ликеро-водочного завода "PRIME".
Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").