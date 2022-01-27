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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72879 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Обговорили збільшення фінансової та оборонної підтримки України: деталі розмови Зеленського з Байденом

Обговорили збільшення фінансової та оборонної підтримки України: деталі розмови Зеленського з Байденом

Київ • УНН

 • 18910 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Учора ввечері, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Деталі

Це вже друга розмова лідерів України та США з початку року.

Як зазначили, Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.

Президент України привітав коментар Байдена щодо важливості збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

Також Зеленський подякував за допомогу у вигляді оборонної летальної зброї і висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків щодо зміцнення оборонної спроможності України.

Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності України в нинішній ситуації.

Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і за допомогою залучення міжнародних фінансових організацій.

Президенти України та Сполучених Штатів Америки також обговорили підсумки нещодавніх перемовин у Нормандському форматі на рівні політичних радників. Джозеф Байден привітав досягнуті домовленості щодо безумовного повернення до режиму припинення вогню. Володимир Зеленський підкреслив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у майбутньому.

Нагадаємо

25 січня в Україну прибув третій пакет допомоги від США, який містив оборонні боєприпаси та 300 ракет Javelin.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував прибуття четвертого літака із допомогою США.

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