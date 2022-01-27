Обговорили збільшення фінансової та оборонної підтримки України: деталі розмови Зеленського з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Учора ввечері, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Деталі
Це вже друга розмова лідерів України та США з початку року.
Як зазначили, Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.
Президент України привітав коментар Байдена щодо важливості збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.
Також Зеленський подякував за допомогу у вигляді оборонної летальної зброї і висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків щодо зміцнення оборонної спроможності України.
Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності України в нинішній ситуації.
Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і за допомогою залучення міжнародних фінансових організацій.
Президенти України та Сполучених Штатів Америки також обговорили підсумки нещодавніх перемовин у Нормандському форматі на рівні політичних радників. Джозеф Байден привітав досягнуті домовленості щодо безумовного повернення до режиму припинення вогню. Володимир Зеленський підкреслив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у майбутньому.
Нагадаємо
25 січня в Україну прибув третій пакет допомоги від США, який містив оборонні боєприпаси та 300 ракет Javelin.
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував прибуття четвертого літака із допомогою США.