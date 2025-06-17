На Місяці знайшли унікальне "намисто" віком мільярди років

Під час місій Apollo на поверхні Місяця виявили мільйони мікроскопічних оранжево-чорних кристалів скла віком 3,3–3,6 млрд років. Ці бусини сформувалися внаслідок вибухових вулканічних викидів у вакуумі місячної поверхні, – повідомляє УНН з посиланням на Universe Today.

Деталі

За словами учених, ці бусини – менші за 1 мм і залишались незмінними у холодному вакуумі понад 3 млрд років.

Вулканічні спалахи викидали розплавлений матеріал із глибини на поверхню, де він майже миттєво охолоджувався та застигав у вигляді кольорового скла – оранжевого або чорного.

Вони – одні з найбільш дивовижних позаземних зразків, які ми маємо, ці бусини – крихітні, недоторкані капсули місячного надра. Сам факт існування цих бусин свідчить, що на Місяці були вибухові виверження, подібні до лавових фонтанів на Гаваях сьогодні - заявив доцент фізики Вашингтонського університету в Сент‑Луїсі Райан Оґліоре.

Для дослідження зразків використовували передові методи – атомно-зондова томографія, сканувальна електронна та трансмісійна мікроскопія, а також енергодисперсійний ІЧ‑аналіз.

Пристрій NanoSIMS 50 допоміг вивчити бусини під захистом від кисню та вологи Землі.

Довідка

Ці кристали походять із регіону Таурус-Літтрев, куди прибули астронавти Apollo 17. Проєкт очолювали дослідники з Brown University і Washington University, дослідження опублікували в журналі Icarus