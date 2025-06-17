На Місяці знайшли унікальне "намисто" віком мільярди років
Київ • УНН
Мікроскопічні оранжево-чорні кристали скла утворилися внаслідок вибухових вулканічних викидів. Вони є недоторканими капсулами місячного надра, що збереглися мільярди років.
Під час місій Apollo на поверхні Місяця виявили мільйони мікроскопічних оранжево-чорних кристалів скла віком 3,3–3,6 млрд років. Ці бусини сформувалися внаслідок вибухових вулканічних викидів у вакуумі місячної поверхні, – повідомляє УНН з посиланням на Universe Today.
Деталі
За словами учених, ці бусини – менші за 1 мм і залишались незмінними у холодному вакуумі понад 3 млрд років.
Вулканічні спалахи викидали розплавлений матеріал із глибини на поверхню, де він майже миттєво охолоджувався та застигав у вигляді кольорового скла – оранжевого або чорного.
Вони – одні з найбільш дивовижних позаземних зразків, які ми маємо, ці бусини – крихітні, недоторкані капсули місячного надра. Сам факт існування цих бусин свідчить, що на Місяці були вибухові виверження, подібні до лавових фонтанів на Гаваях сьогодні
Для дослідження зразків використовували передові методи – атомно-зондова томографія, сканувальна електронна та трансмісійна мікроскопія, а також енергодисперсійний ІЧ‑аналіз.
Пристрій NanoSIMS 50 допоміг вивчити бусини під захистом від кисню та вологи Землі.
Довідка
Ці кристали походять із регіону Таурус-Літтрев, куди прибули астронавти Apollo 17. Проєкт очолювали дослідники з Brown University і Washington University, дослідження опублікували в журналі Icarus