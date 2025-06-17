На Луне нашли уникальное "ожерелье" возрастом миллиарды лет
Киев • УНН
Микроскопические оранжево-черные кристаллы стекла образовались в результате взрывных вулканических выбросов. Они являются нетронутыми капсулами лунных недр, сохранившимися миллиарды лет.
Во время миссий Apollo на поверхности Луны обнаружили миллионы микроскопических оранжево-черных кристаллов стекла возрастом 3,3–3,6 млрд лет. Эти бусины сформировались в результате взрывных вулканических выбросов в вакууме лунной поверхности, – сообщает УНН со ссылкой на Universe Today.
Детали
По словам ученых, эти бусины – меньше 1 мм и оставались неизменными в холодном вакууме более 3 млрд лет. Вулканические вспышки выбрасывали расплавленный материал из глубины на поверхность, где он почти мгновенно охлаждался и застывал в виде цветного стекла – оранжевого или черного.
Они – одни из самых удивительных внеземных образцов, которые мы имеем, эти бусины – крошечные, нетронутые капсулы лунных недр. Сам факт существования этих бусин свидетельствует, что на Луне были взрывные извержения, подобные лавовым фонтанам на Гавайях сегодня
Для исследования образцов использовали передовые методы – атомно-зондовая томография, сканирующая электронная и трансмиссионная микроскопия, а также энергодисперсионный ИК‑анализ.
Устройство NanoSIMS 50 помогло изучить бусины под защитой от кислорода и влаги Земли.
Справка
Эти кристаллы происходят из региона Таурус-Литтрев, куда прибыли астронавты Apollo 17. Проект возглавляли исследователи из Brown University и Washington University, исследование опубликовали в журнале Icarus