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На Луне нашли уникальное "ожерелье" возрастом миллиарды лет

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Микроскопические оранжево-черные кристаллы стекла образовались в результате взрывных вулканических выбросов. Они являются нетронутыми капсулами лунных недр, сохранившимися миллиарды лет.

На Луне нашли уникальное "ожерелье" возрастом миллиарды лет

Во время миссий Apollo на поверхности Луны обнаружили миллионы микроскопических оранжево-черных кристаллов стекла возрастом 3,3–3,6 млрд лет. Эти бусины сформировались в результате взрывных вулканических выбросов в вакууме лунной поверхности, – сообщает УНН со ссылкой на Universe Today.

Детали

По словам ученых, эти бусины – меньше 1 мм и оставались неизменными в холодном вакууме более 3 млрд лет. Вулканические вспышки выбрасывали расплавленный материал из глубины на поверхность, где он почти мгновенно охлаждался и застывал в виде цветного стекла – оранжевого или черного.

Они – одни из самых удивительных внеземных образцов, которые мы имеем, эти бусины – крошечные, нетронутые капсулы лунных недр. Сам факт существования этих бусин свидетельствует, что на Луне были взрывные извержения, подобные лавовым фонтанам на Гавайях сегодня 

 - заявил доцент физики Вашингтонского университета в Сент-Луисе Райан Оглиоре. 

Для исследования образцов использовали передовые методы – атомно-зондовая томография, сканирующая электронная и трансмиссионная микроскопия, а также энергодисперсионный ИК‑анализ.

Устройство NanoSIMS 50 помогло изучить бусины под защитой от кислорода и влаги Земли.

Справка

Эти кристаллы происходят из региона Таурус-Литтрев, куда прибыли астронавты Apollo 17. Проект возглавляли исследователи из Brown University и Washington University, исследование опубликовали в журнале Icarus  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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