Фінал Ліги Європи УЄФА: "Севілья" здобула свою сьому перемогу, обігравши "Рому"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. "Севілья" перемогла у фіналі Ліги Європи УЄФА, обігравши "Рому", що стало для команди сьомим тріумфом в історії, пише УНН.
Деталі
Так, "Севілья" перемогла "Рому" у серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:1.
Після додаткового часу гра закінчилася з рахунком 1:1.
Спочатку, Пауло Дібала вивів "Рому" вперед у контратаці на 35-й хвилині, але потім "Севілья" взяла контроль над грою та зрівняла рахунок завдяки автоголу Манчіні на 55-й хвилині.
Ця перемога означає, що "Севілья" візьме участь у Лізі чемпіонів наступного сезону, незважаючи на те, що вона фінішувала поза четвіркою кращих у Ла Лізі.
Матч проходив у Будапешті, на стадіоні "Пушкаш Арена", який вміщує 67 тисяч глядачів.
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