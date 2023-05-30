У Лондоні проведуть благодійний матч на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня в Лондоні. Про це повідомляє Президент України в Telegram, пише УНН.
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Мета матчу – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.
Президент України привітав Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й зазначив, що підтримує ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж.
Цитата
“Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни”, - написав Зеленський.