У Лондоні проведуть благодійний матч на підтримку України

Деталі

Мета матчу – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

Президент України привітав Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й зазначив, що підтримує ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж.

Цитата

“Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни”, - написав Зеленський.