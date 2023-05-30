В Лондоне проведут благотворительный матч в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24, звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Об этом сообщает Президент Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
Цель матча – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.
Президент Украины поздравил Александра Зинченко в команде амбассадоров UNITED24 и отметил, что поддерживает инициативу Game4Ukraine на стадионе Стэмфорд Бридж.
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“Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне”, - написал Зеленский.