Финал Лиги Европы УЕФА: "Севилья" одержала свою седьмую победу, обыграв "Рому"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. "Севилья" победила в финале Лиги Европы УЕФА, обыграв "Рому", что стало для команды седьмым триумфом в истории, пишет УНН.
Детали
Так, "Севилья" победила "Рому" в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1.
После дополнительного времени игра закончилась со счетом 1:1.
Сначала, Пауло Дибала вывел "Рому" вперед в контратаке на 35-й минуте, но затем "Севилья" взяла контроль над игрой и сравняла счет благодаря автоголу Манчини на 55-й минуте.
Эта победа означает, что "Севилья" примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, несмотря на то, что она финишировала вне четверки лучших в Ла Лиге.
Матч проходил в Будапеште, на стадионе "Пушкаш Арена", который вмещает 67 тысяч зрителей.
Напомним
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