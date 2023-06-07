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Фінал Ліги Конференцій: хто зіграє у вирішальному матчі, кому віддають перевагу букмекери

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні, 7 червня, у столиці Чехії Празі відбудеться фінал Ліги Конференцій. У вирішальному матчі зіграють італійська «Фіорентина» та англійський «Вест Хем». Гра розпочнеться о 22:00 на стадіоні «Еден Арена» («Сінобо»), пише УНН.

Фінал Ліги Конференцій: хто зіграє у вирішальному матчі, кому віддають перевагу букмекери

Обидві команди не надто вдало виступили у внутрішніх змаганнях і здобули путівок до єврокубків на наступний сезон. А перемога у сьогоднішньому фіналі дає змогу зіграти у сезоні 2023/24 у Лізі Європи.

Шлях команд до вирішального матчу

«Фіорентина» та «Вест Хем» починали свій шлях до фінального матчу з групового етапу.

«Фіорентина» посіла друге місце у групі А, в якій також грали турецький «Істамбул Башакшехір», шотландський «Гартс» та латвійський клуб «РФШ».

«Вест Хем» впевнено посів перше місце у групі В, де також грали бельгійський «Андерлехт», датський «Сількеборг» та румунська «Стяуа».

У матчах на виліт «Фіорентина» по черзі обіграла португальську «Брагу», турецький «Сівасспор» польський «Лех» з Познані та швейцарській «Базель».

Як переможець групи «Вест Хем» грав на один раунд плей-офф менше. По черзі здолав кіпрський «АЕК Ларнака», бельгійський «Гент», нідерландський «АЗ».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фінал Ліги Європи УЄФА: «Севілья» здобула свою сьому перемогу, обігравши «Рому»

Кому віддають перевагу букмекери, де дивитися матч

Ставки на перемогу італійської команди в основний час приймаються коефіцієнтом 2,78, англійської – 2,82. Коефіцієнт на нічию – 3,21.

Шанси на перемогу обох команд за підсумком додаткового часу та, можливо, серії пенальті букмекери оцінюють однаково – 1,95.

В Україні фінал Ліги Конференцій транслюватимуть сервіс MEGOGO, а також Volia TV.

Цікаве

Ліга Конференцій – молодий і третій за престижністю єврокубковий турнір. Перший розіграш відбувся у сезоні 2021/22. Переможцем стала італійська «Рома», яка у фіналі з рахунком 1:0 перемогла нідерландський «Феєнорд».

«Фіорентина» та «Вест Хем» мають по одній перемозі у Кубку володарів кубків (турнірі, який припинив своє існування після сезону 1998/99 – ред.)

Італійська команда у 1961 році стала першим володарем цього трофею, англійська команда вигравала Кубок володарів кубків у 1965 році.

Нагадаємо

Мессі пішов з «Парі Сен-Жермен».

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