Фінал Ліги Конференцій: хто зіграє у вирішальному матчі, кому віддають перевагу букмекери
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні, 7 червня, у столиці Чехії Празі відбудеться фінал Ліги Конференцій. У вирішальному матчі зіграють італійська «Фіорентина» та англійський «Вест Хем». Гра розпочнеться о 22:00 на стадіоні «Еден Арена» («Сінобо»), пише УНН.
Обидві команди не надто вдало виступили у внутрішніх змаганнях і здобули путівок до єврокубків на наступний сезон. А перемога у сьогоднішньому фіналі дає змогу зіграти у сезоні 2023/24 у Лізі Європи.
Шлях команд до вирішального матчу
«Фіорентина» та «Вест Хем» починали свій шлях до фінального матчу з групового етапу.
«Фіорентина» посіла друге місце у групі А, в якій також грали турецький «Істамбул Башакшехір», шотландський «Гартс» та латвійський клуб «РФШ».
«Вест Хем» впевнено посів перше місце у групі В, де також грали бельгійський «Андерлехт», датський «Сількеборг» та румунська «Стяуа».
У матчах на виліт «Фіорентина» по черзі обіграла португальську «Брагу», турецький «Сівасспор» польський «Лех» з Познані та швейцарській «Базель».
Як переможець групи «Вест Хем» грав на один раунд плей-офф менше. По черзі здолав кіпрський «АЕК Ларнака», бельгійський «Гент», нідерландський «АЗ».
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Кому віддають перевагу букмекери, де дивитися матч
Ставки на перемогу італійської команди в основний час приймаються коефіцієнтом 2,78, англійської – 2,82. Коефіцієнт на нічию – 3,21.
Шанси на перемогу обох команд за підсумком додаткового часу та, можливо, серії пенальті букмекери оцінюють однаково – 1,95.
В Україні фінал Ліги Конференцій транслюватимуть сервіс MEGOGO, а також Volia TV.
Цікаве
Ліга Конференцій – молодий і третій за престижністю єврокубковий турнір. Перший розіграш відбувся у сезоні 2021/22. Переможцем стала італійська «Рома», яка у фіналі з рахунком 1:0 перемогла нідерландський «Феєнорд».
«Фіорентина» та «Вест Хем» мають по одній перемозі у Кубку володарів кубків (турнірі, який припинив своє існування після сезону 1998/99 – ред.)
Італійська команда у 1961 році стала першим володарем цього трофею, англійська команда вигравала Кубок володарів кубків у 1965 році.
Нагадаємо
Мессі пішов з «Парі Сен-Жермен».