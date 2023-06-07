Финал Лиги Конференций: кто сыграет в решающем матче, кому отдают предпочтение букмекеры

Обе команды не слишком удачно выступили во внутренних соревнованиях и получили путевок в еврокубки на следующий сезон. А победа в сегодняшнем финале позволяет сыграть в сезоне 2023/24 в Лиге Европы.

Путь команд к решающему матчу

«Фиорентина» и «Вест Хэм» начинали свой путь к финальному матчу с группового этапа.

«Фиорентина» заняла второе место в группе А, в которой также играли турецкий «Истамбул Башакшехир», шотландский «Гартс» и латвийский клуб «РФШ».

«Вест Хэм» уверенно занял первое место в группе В, где также играли бельгийский «Андерлехт», датский «Силькеборг» и румынская «Стяуа».

В матчах на вылет «Фиорентина» поочередно обыграла португальскую «Брагу», турецкий «Сивасспор» польский «Лех» из Познани и швейцарской «Базель».

Как победитель группы «Вест Хэм» играл на один раунд плей-офф меньше. Поочередно одолел кипрский «АЕК Ларнака», бельгийский «Гент», нидерландский «АЗ».

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Кому отдают предпочтение букмекеры, где смотреть матч

Ставки на победу итальянской команды в основное время принимаются коэффициентом 2,78, английской – 2,82. Коэффициент на ничью – 3,21.

Шансы на победу обеих команд по итогам дополнительного времени и, возможно, серии пенальти букмекеры оценивают одинаково – 1,95.

В Украине финал Лиги Конференций будут транслировать сервис MEGOGO, а также Volia TV.

Интересное

Лига Конференций – молодой и третий по престижности еврокубковый турнир. Первый розыгрыш состоялся в сезоне 2021/22. Победителем стала итальянская «Рома», которая в финале со счетом 1:0 победила нидерландский «Фейенорд».

«Фиорентина» и «Вест Хэм» имеют по одной победе в Кубке обладателей кубков (турнире, который прекратил свое существование после сезона 1998/99 – ред.)

Итальянская команда в 1961 году стала первым обладателем этого трофея, английская команда выигрывала Кубок обладателей кубков в 1965 году.

Напомним

Месси ушел из «Пари Сен-Жермен».