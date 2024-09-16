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Філіппіни постійно розгортатимуть судна на спірній мілині Сабіна

Філіппіни постійно розгортатимуть судна на спірній мілині Сабіна

Київ • УНН

 • 106207 перегляди

Філіппінська берегова охорона планує постійно розгортати судна на спірній мілині Сабіна в Південно-Китайському морі. Рішення прийнято після повернення корабля PCG Teresa Magbanua, який 5 місяців моніторив активність Китаю в цьому районі.

Філіппіни постійно розгортатимуть судна на спірній мілині Сабіна в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Філіппінська берегова охорона оголосила про плани постійного розгортання суден на спірній мілині Сабіна в Південно-Китайському морі. Це рішення було озвучене після того, як філіппінський корабель PCG Teresa Magbanua повернувся в порт після п’ятимісячного моніторингу в цьому районі.

Судно було направлено на мілину Сабіна в квітні для відстеження підозрілої активності Китаю з меліорації землі в цьому спірному районі. Відповідно до заяв філіппінської сторони, судно повернулося в порт у неділю.

Філіппіни і Китай провели "відверті і щирі" переговори щодо територіальних суперечок в Південно-Китайському морі12.09.24, 13:54 • 12217 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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