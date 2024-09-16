Філіппіни постійно розгортатимуть судна на спірній мілині Сабіна
Київ • УНН
Філіппінська берегова охорона планує постійно розгортати судна на спірній мілині Сабіна в Південно-Китайському морі. Рішення прийнято після повернення корабля PCG Teresa Magbanua, який 5 місяців моніторив активність Китаю в цьому районі.
Філіппіни постійно розгортатимуть судна на спірній мілині Сабіна в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Філіппінська берегова охорона оголосила про плани постійного розгортання суден на спірній мілині Сабіна в Південно-Китайському морі. Це рішення було озвучене після того, як філіппінський корабель PCG Teresa Magbanua повернувся в порт після п’ятимісячного моніторингу в цьому районі.
Судно було направлено на мілину Сабіна в квітні для відстеження підозрілої активності Китаю з меліорації землі в цьому спірному районі. Відповідно до заяв філіппінської сторони, судно повернулося в порт у неділю.
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