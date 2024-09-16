Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины постоянно будут разворачивать суда на спорной отмели Сабина в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Филиппинская береговая охрана объявила о планах постоянного развертывания судов на спорной отмели Сабина в Южно-Китайском море. Это решение было озвучено после того, как филиппинский корабль PCG Teresa Magbanua вернулся в порт после пятимесячного мониторинга в этом районе.

Судно было направлено на мель Сабина в апреле для отслеживания подозрительной активности Китая по мелиорации земли в этом спорном районе. Согласно заявлениям филиппинской стороны, судно вернулось в порт в воскресенье.

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