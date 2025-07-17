Фіктивний ремонт бронетехніки на 5,4 млн грн: посадовцю Міноборони повідомлено про підозру
Київ • УНН
Заступник начальника групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони підписав документи про нібито якісний ремонт бронетранспортерів на понад 5,4 млн грн, хоча частина робіт не була виконана, а машини виявилися несправними.
Заступнику начальника групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби. За даними слідства, він підписав документи про нібито якісний ремонт бронетранспортерів на понад 5,4 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Як вказали в ОГП, посадовець Міноборони особисто підписав фінансово-господарські документи, що підтверджували нібито якісний ремонт бронетранспортерів, проведений місцевим підприємством. Втім, як з’ясувалося, частину робіт фактично не було виконано. Первинна інженерно-технічна судова експертиза підтвердила, що кілька з так званих "відремонтованих" бойових машин є несправними та непридатними до експлуатації – вони навіть не заводяться.
Попри це, у підполковника, відповідального за організацію своєчасного, повного та достовірного контролю якості робіт, не виникло жодних зауважень чи заперечень. На підставі його висновків було виставлено рахунки на оплату в розмірі понад 5,4 мільйона гривень. У результаті вказана сума була безпідставно сплачена Міністерством оборони України
За клопотанням сторони обвинувачення, посадовцю обрано запобіжний захід. Також його відсторонили від виконання службових обов’язків.
У прокуратурі вказали, що надається правова оцінка діям інших службовців згаданого підприємства та вживаються заходи для притягнення винних до відповідальності.
Досудове розслідування за ч. 4 ст. 425 КК України здійснюють слідчі обласного управління поліції, за оперативного супроводу ВКР СБУ.
Нагадаємо
16 липня УНН повідомляв, що колишньому заступнику директора департаменту Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості. Його дії призвели до збитків на понад 275 млн грн через неправомірне включення ПДВ у контракти. За даними джерел УНН, мова йшла про колишнього заступника начальника управління закупівель МО Ярослав Федорчука, який відповідав за укладання контрактів на постачання медичних товарів і техніки.