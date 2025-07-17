Фіктивний ремонт бронетехніки на 5,4 млн грн: посадовцю Міноборони повідомлено про підозру

Заступнику начальника групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби. За даними слідства, він підписав документи про нібито якісний ремонт бронетранспортерів на понад 5,4 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Як вказали в ОГП, посадовець Міноборони особисто підписав фінансово-господарські документи, що підтверджували нібито якісний ремонт бронетранспортерів, проведений місцевим підприємством. Втім, як з’ясувалося, частину робіт фактично не було виконано. Первинна інженерно-технічна судова експертиза підтвердила, що кілька з так званих "відремонтованих" бойових машин є несправними та непридатними до експлуатації – вони навіть не заводяться.

Попри це, у підполковника, відповідального за організацію своєчасного, повного та достовірного контролю якості робіт, не виникло жодних зауважень чи заперечень. На підставі його висновків було виставлено рахунки на оплату в розмірі понад 5,4 мільйона гривень. У результаті вказана сума була безпідставно сплачена Міністерством оборони України