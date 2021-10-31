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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Фігурне катання: український дует став призером міжнародного турніру

Київ • УНН

 • 28303 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Український танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін став срібним призером міжнародного турніру з фігурного катання пам’яті Деніса Тена, що завершився в столиці Казахстану, інформує УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.

Фігурне катання: український дует став призером міжнародного турніру

Деталі

Учні Галини Чурілової були третіми у ритмічному танці, а в довільному показали другий результат (113,18) і залишилися на цій позиції в загальному заліку – 188,64.

Переможцями турніру стали російські танцюристи Анастасія Скопцова/Кирило Альошин – 195,06. На третьому місці також дует з Росії Єлизавета Худайбердієва/Єгор Базін – 186,80.

Варто зазначити, що в чоловічому одиночному катанні 19-річний українець Іван Шмуратко після четвертого місця в короткій програмі опустився на два рядки нижче у довільній і фінішував на п’ятій позиції з підсумковою сумою балів 208,66.

Нагадаємо

Напередодні бронзову нагороду турніру здобула українська фігуристка Анастасія Шаботова.

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