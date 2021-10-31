Фігурне катання: український дует став призером міжнародного турніру

Деталі

Учні Галини Чурілової були третіми у ритмічному танці, а в довільному показали другий результат (113,18) і залишилися на цій позиції в загальному заліку – 188,64.

Переможцями турніру стали російські танцюристи Анастасія Скопцова/Кирило Альошин – 195,06. На третьому місці також дует з Росії Єлизавета Худайбердієва/Єгор Базін – 186,80.

Варто зазначити, що в чоловічому одиночному катанні 19-річний українець Іван Шмуратко після четвертого місця в короткій програмі опустився на два рядки нижче у довільній і фінішував на п’ятій позиції з підсумковою сумою балів 208,66.

Нагадаємо

Напередодні бронзову нагороду турніру здобула українська фігуристка Анастасія Шаботова.