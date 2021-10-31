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Фигурное катание: украинский дуэт стал призером международного турнира

Киев • УНН

 • 28303 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин стал серебряным призером международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса Тена, завершившегося в столице Казахстана, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Фигурное катание: украинский дуэт стал призером международного турнира

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Ученики Галины Чуриловой были третьими в ритмическом танце, а в произвольном показали второй результат (113,18) и остались на этой позиции в общем зачете – 188,64.

Победителями турнира стали российские танцоры Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 195,06. На третьем месте также дуэт из России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 186,80.

Стоит отметить, что в мужском одиночном катании 19-летний украинец Иван Шмуратко после четвертого места в короткой программе опустился на две строчки в произвольной и финишировал на пятой позиции с итоговой суммой баллов 208,66.

Напомним

Накануне бронзовую награду турнира завоевала украинская фигуристка Анастасия Шаботова.

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