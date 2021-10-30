Юна українка стала призеркою турніру з фігурного катання у Казахстані

Деталі

Після короткої програми українська спортсменка йшла другою. В довільній вона впала під час виконання потрійного акселя, після чого його повторила. Анастасія успішно впоралася з рештою сольних стрибків, каскадом потрійний лутц+подвійний тулуп, проте інший каскад – подвійний аксель+ойлер+потрійний сальхов не був чистим – фігуристка недокрутила останній стрибок.

У довільній програмі учениця Світлани Панової набрала 111,29 балів, а в підсумку її сума балів склала 175,21.

Варто зазначити, що виграла турнір Вікторія Сафонова з Білорусі – 190,06. Друга позиція у Катерини Рябової (Азербайджан) – 179,59.

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Українська фігуристка стала призеркою змагань у Білорусі.