Юная украинка стала призером турнира по фигурному катанию в Казахстане

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После короткой программы украинская спортсменка уходила второй. В произвольной она упала при исполнении тройного акселя, после чего его повторила. Анастасия успешно справилась с остальными сольными прыжками, каскадом тройной лутц+двойной тулуп, однако другой каскад – двойной аксель+ойлер+тройной сальхов не был чистым – фигуристка недокрутила последний скачок.

В произвольной программе ученица Светланы Пановой набрала 111,29 балла, а в итоге ее сумма баллов составила 175,21.

Следует отметить, что выиграла турнир Виктория Сафонова из Беларуси – 190,06. Вторая позиция у Екатерины Рябовой (Азербайджан) – 179,59.

Напомним

Украинская фигуристка стала призером соревнований в Беларуси.