Фігуранти ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” відмовилися від участі в голосуванні по Конституції РФ — консул

“Всі хлопці, в СІЗО-1 Ростова-на-Дону і СІЗО-2 Таганрога, повідомили адміністрацію і виборчу комісію, що вони є громадянами України і не мають нічого спільного з тим, що відбувається в Росії 1 липня. Зіткнувшись з принциповістю і твердістю такої позиції кримських мусульман, організатори „волевиявлення“ будь-якого тиску чи умовлянь на адресу наших громадян не чинили”, — сказав Малишевський.

Також повідомляється, що шістьох ув’язнених по ялтинській “справі Хізб ут-Тахрір” готують до етапування.

“Ми не знаємо, куди потрапить наступна група „Хізб ут-Тахрір“, вони (через мене) один одному передавали побажання, так як між ними немає контакту. Можливо, вони потраплять в один етап, а потім їх кудись розподілять, а можливо, і ні. На сьогодні ми не знаємо, скільки триватиме цей етап — місяць або п’ять тижнів, під час етапування ми будемо мати дуже обмежену інформацію про їхню долю. Вони йдуть на етап з істотно підірваним здоров’ям”, — розповів в ефірі “Громадського радіо” Малишевський.

Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області (Росія) 25 червня повністю залишив у силі вирок шістьом фігурантам ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Таким чином, залишилося в силі рішення, яке прийняв в 2019 році Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Инвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеин Куку — 12 років, Вадим Сірук — 12 років, Арсен Джеппаров — 7 років і Рефат Алімов — 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями совісті всіх фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем’єв назвав “політичним переслідуванням” даний вирок.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні в зв’язку з даними вироком.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір”.

Російський правозахисний центр “Меморіал” визнав всіх фігурантів “ялтинської справи Хізб ут-Тахрір” політичними в’язнями.

Раніше в Європейському Союзі заявили, що засуджують проведення голосування щодо поправок до Конституції Росії на території півострова, яке пройшло “з порушенням міжнародного права”.

У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що голосування за поправки до Конституції Росії на території окупованого Криму є незаконним.