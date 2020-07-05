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Фигуранты ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” отказались от участия в голосовании по Конституции РФ — консул

Фигуранты ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” отказались от участия в голосовании по Конституции РФ — консул

Киев  •  УНН

 • 12976 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Фигуранты ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” отказались от участия в голосовании за поправки в Конституцию России. Об этом сообщает “Крымская солидарность” со ссылкой на генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, передает УНН.

“Все ребята, в СИЗО-1 Ростова-на-Дону и СИЗО-2 Таганрога, уведомили администрацию и избирательную комиссию, что они являются гражданами Украины и не имеют ничего общего с происходящим в России 1 июля. Столкнувшись с принципиальностью и твердостью такой позиции крымских мусульман, организаторы „волеизъявления“ какого-либо давления или уговоров в адрес наших граждан не оказывали”, — сказал Малышевский.

Также сообщается, что шестерых заключенных по ялтинскому “делу Хизб ут-Тахрир” готовят к этапированию.

“Мы не знаем, куда попадет следующая группа „Хизб ут-Тахрир“, они (через меня) друг другу передавали пожелания, так как между ними нет контакта. Возможно, они попадут в один этап, а затем их куда-то распределят, а возможно, и нет. На сегодня мы не знаем, сколько продлится этот этап — месяц или пять недель, во время этапирования мы будем иметь очень ограниченную информацию об их судьбе. Они идут на этап с существенно подорванным здоровьем”, — рассказал в эфире “Громадського радио” Малышевский.

Военный апелляционный суд Власиха в Московской области (Россия) 25 июня полностью оставил в силе приговор шестерым фигурантам ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”.

Таким образом, осталось в силе решение, которое принял в 2019 году Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку — 12 лет, Вадим Сирук — 12 лет, Арсен Джеппаров — 7 лет и Рефат Алимов — 8 лет.

Amnesty International назвала узниками совести всех фигурантов ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”.

Представитель российского отделения Amnesty International Александр Артемьев назвал “политическим преследованием” данный приговор.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с данным приговором.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир”.

Российский правозащитный центр “Мемориал” признал всех фигурантов “ялтинского дела Хизб ут-Тахрир” политическими заключенными.

Ранее в Европейском Союзе заявили, что осуждают проведение голосования по поправкам в Конституцию России на территории полуострова, которое прошло “с нарушением международного права”.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что голосования за поправки в Конституцию России на территории оккупированного Крыма является незаконным.

Украинские Национальные Новости

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